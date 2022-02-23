Пушилин упростит получение «паспортов ДНР» россиянами

Группировка «ДНР» намерена упростить получение своих «паспортов» гражданами России. Об этом сегодня заявил глава «ДНР» Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке.



«Мы постараемся это закрепить в том числе и законодательно. По крайней мере, обсудим, посмотрим, где здесь можно что поправить, чтобы этот процесс был максимально упрощен. Это действительно будет справедливо», — ответил Пушилин на вопрос о возможности упрощения получения «паспортов ДНР» гражданами РФ после признания Россией «независимости» этих формирований.



Также он пообещал упростить пересечение российской границы.