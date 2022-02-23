Российские дипломаты выезжают из Украины, перед этим в дипмиссиях сжигали документы

Министерство иностранных дел России начало эвакуацию персонала во всех дипломатических представительствах в Украине. Об этом передает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Киеве.



«Эвакуация персонала уже началась», — сказал собеседник.



Перед выездом сотрудники дипмиссий сжигали бумаги. «Это плановая процедура. В таких случаях, как сейчас, есть набор мер, которые нужно предпринять, в том числе по соображениям безопасности», — заявил представитель посольства РФ.



По сообщению «Интерфакса», над посольством России в Киеве спущен российский флаг.

22 февраля МИД Россия объявил, что эвакуирует персонал своего посольства и консульств в Украине из-за опасений, связанных с реакцией на признание Москвой группировок «ДНР» и «ЛНР».



Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».



Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».



Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.