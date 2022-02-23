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Луганщина получит дополнительное финансирование. Глава ОГА допустил эвакуацию жителей прифронтовой зоны

23 февраля 2022, 16:52

Луганщина получит дополнительное финансирование. Глава ОГА допустил эвакуацию жителей прифронтовой зоны

Луганская область на этой неделе получит дополнительное финансирование на оперативные нужды. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, в настоящее время никаких массовых эвакуаций не планируется. Хотя, возможно, это будет сделано в населенных пунктах, которые обстреливаются боевиками. Людей по желанию будут вывозить в центральную часть Луганской области.

Также Гайдай сообщил о выделении региону дополнительного финансирования.

«Мы переговорили с президентом, премьер-министром, Офисом президента. Нам дают дополнительное финансирование, чтобы мы могли быстро реагировать в случае необходимости. К примеру, приобретать продукты, кровать, кулеры для воды и т.д. Рада проголосует сегодня, максимум завтра, и уже на этой неделе деньги на оперативные нужды области будут получены», — сказал он.

Кроме того, глава ОГА заверил, что никаких дополнительных ограничений в жизни населения области в связи с введением в стране чрезвычайного положения не будет.

«Все остается, как есть в настоящий момент. Единственное, если можно это отнести к ограничениям, — более тщательная проверка на блокпостах», — отметил он.

Власти Луганской области занимаются восстановлением поврежденной в результате обстрелов боевиков инфраструктуры. Об этом заявил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.

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