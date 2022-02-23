Сайты госорганов снова подвергаются DDoS-атаке

В среду, 23 февраля, сайты украинских государственных органов начали подвергаться очередной DDoS- атаки. В частности, атакуются сайты Верховной Рады, Кабинета министров и Министерства иностранных дел, банков.



«Приблизительно с 16.00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки», — сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



Он отметил, что государственный портал и мобильное приложение «Дия» успешно преодолевают текущую атаку и продолжают работать стабильно.