Энергетики восстановили электроснабжение четырех поселков на Донетчине после обстрелов

Специалисты ДТЭК Донецкие электросети восстановили электроснабжение для жителей четырех населенных пунктов, пострадавших от обстрелов — поселков Мироновский, Луганское, Мемрик и Калиновое. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Как отмечается, 23 февраля ДТЭК Донецкие электросети восстановил воздушную линию 6 кВ и вернул свет в более чем 200 домохозяйств поселков Мемрик и Калиновое, пострадавших от обстрелов 21 февраля. Также сегодня компания смогла оперативно переподключить на другую линию Мироновское и Луганское. Это позволило возобновить электроснабжение более чем 4,7 тысячи домохозяйств, двух питьевых насосных станций, трех котельных, трех школ, трех детских садиков и двух поликлиник.



«Как только мы получаем соответствующие разрешения, мы немедленно приступаем к работам по восстановлению электроснабжения. С 18 февраля мы восстановили электроснабжение для жителей 12 населенных пунктов. В некоторых из них мы восстанавливаем электроснабжение по нескольку раз», — отметил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.



На сегодня обесточенным в результате боевых действий остается 21 населенный пункт: Невельское, Тарамчук, Дружба, Озеряновка, Верхнеторецкое, Новогнатовка, Богдановка, Викторовка, Марьинка, Новогригорьевка, Гранитное, Старомарьевка, Старогнатовка, Новолуганское, Курдюмовка, Зеленополье, Жованка, Бахмутка, Пески, хутор Мироновский, Красногоровка.



Электроснабжение Красногоровка энергетики восстанавливали уже два раза — 18 и 22 февраля. Однако из-за сильных обстрелов город был обесточен в третий раз уже к вечеру 22 февраля.



«Специалисты компании начнут ремонтные работы во всех населенных пунктах сразу же после получения соответствующих разрешений», — добавили в ДТЭК Донецкие электросети.