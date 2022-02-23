В «Слуге народа» объяснили, почему на Донбассе не будут вводить режим ЧП

На территории Донецкой и Луганской областей действует особенный период в связи с проведением Операции объединенных сил, поэтому нет необходимости вводить чрезвычайное положение и в этих регионах. Об этом сообщил представитель президента в Конституционном суде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает «Интерфакс-Украина».



«Дело в том, что в Луганской и Донецкой областях, где проводится Операция объединенных сил, действует особенный правовой режим, особенный период, предусматривающий целый ряд ограничений. Поэтому это не нужно (вводить чрезвычайного положения в этих регионах) в тех областях, где и так действуют военно-гражданские администрации, у которых особенные полномочия согласно закону. Поэтому этого не нужно с точки зрения смысла, потому что будет практически дублирование», — пояснил Вениславский в комментарии журналистам в кулуарах парламента в среду.



Совет национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной Раде ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины за исключением Донецкой и Луганской областей.



Речь идет об усилении охраны общественного порядка и объектов критической инфраструктуры. Также возможно ограничение движения транспорта, дополнительная проверка транспорта и проверка документов граждан.