Людей из Счастья готовы эвакуировать вглубь области — глава Луганской ОГА

Ситуация вокруг города Счастье на Луганщине остается напряженной. Облгосадминистрация готова эвакуировать людей вглубь области. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



Сегодня в два часа дня боевики обстреляли Счастье из реактивных систем залпового огня «Град» и повредили все четыре трансформатора на Луганской ТЭС. При этом люди в городе третьи сутки остаются без воды, тепла и света.



Глава ОГА заявил, что восстановлению станция пока не подлежит. «Восстановить трансформаторы на сегодня невозможно, во-первых — это достаточно трудный процесс, надо трансформаторы купить, привезти, демонтировать, а как демонтировать — если идут постоянные обстрелы. Россия обстреливает именно объекты инфраструктуры, чтобы создать панику, чтобы здесь был хаос. Но мы этого не допустим», — сказал Гайдай.



Также глава области отметил, что уже сегодня жителей могут эвакуировать по их желанию в более безопасные места.



«Люди либо сами выезжают, либо мы им предлагаем выехать в места для эвакуации. Всех подробностей рассказать не могу, потому что могут быть возможные диверсии. Но если будет вторжение открытое и начнется полномасштабная война, то мы будем людей вывозить и при помощи "Укрзализныци" вглубь страны», — отметил Сергей Гайдай.



Также он рассказал, что чрезвычайное положение в регионе не вводят, потому что оно фактически здесь действует с 2014 года, когда ввели АТО, а после — Операцию объединенных сил. Но с сегодняшнего дня на блокпостах будут более тщательные проверки. Комендантский час в регионе вводить не собираются.

Читайте также: В Счастье обстрелом поврежден многоэтажный дом