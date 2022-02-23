Кулеба в ООН напомнил о просьбе Украины разместить миротворцев на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, напомнил о просьбе Украины разместить миротворцев на Донбассе.



«Подтверждаю, что Украина несколько лет назад предлагала разместить в Украине миротворческую миссию ООН. До сих пор Совет Безопасности ООН не принял необходимых решений», — отметил Кулеба.



Он сказал в своем выступлении, что Украина предлагает сочетать жесткую санкционную политику и укрепление страны с сохранением открытыми дипломатических каналов, чтобы убедить Россию снизить эскалацию и отдать приоритет дипломатии.



«Мы призываем государства-члены использовать все доступные средства для защиты Украины и сдерживания России. Любые действия, которые вы можете предпринять, будут оценены. Мы благодарны за действия, уже предпринятые нашими партнерами. Мы ожидаем, что международное сообщество сделает все возможное, чтобы потушить огонь в центре Европы, который вот-вот разгорится», — заявил Кулеба.



Глава МИД Украины призвал не признавать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР».



«Мы призываем все государства и международные организации не признавать никакого изменения статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и воздерживаться от любых действий, которые могут быть истолкованы как признание любого такого измененного статуса», — подчеркнул министр.



Он добавил, что отсутствие должной реакции или нейтральная позиция будут только способствовать дальнейшей эскалации.



«И, к сожалению, это не будет ограничиваться границами и территорией Украины», — отметил Кулеба.



Глава МИД заявил, что «активная дипломатия, сильный политический месседж, жесткие экономические санкции и усиление Украины все же могут заставить Москву отказаться от агрессивных планов», а быстрые и решительные действия ООН «могут вернуть этой организации ведущую роль в этот исторический и мрачный момент».