«Краматорск — это Украина»: В городе прошла массовая акция

Акция «Краматорск — это Украина». Фото: Краматорский горсовет

Сегодня в Краматорске прошла массовая акция в рамках «Марафона Единения».



На центральную площадь города вышли жители Краматорска, представители местной власти, военные. Люди держали украинские флаги и плакаты «Краматорськ — це Україна», «Украина — за мир» и другие.

В пресс-службе горсовета отметили, что основная идея акции и «Марафона Единения» в том, чтобы показать миру единство украинского народа на фоне военной угрозы.

Для собравшихся выступили городские творческие коллективы, все вместе участники акции исполнили государственный гимн Украины.

Сообщается, что подобные акции пройдут и в других городах области.