«Краматорск — это Украина»: В городе прошла массовая акция

Сегодня в Краматорске прошла массовая акция в рамках «Марафона Единения».
На центральную площадь города вышли жители Краматорска, представители местной власти, военные. Люди держали украинские флаги и плакаты «Краматорськ — це Україна», «Украина — за мир» и другие.
В пресс-службе горсовета отметили, что основная идея акции и «Марафона Единения» в том, чтобы показать миру единство украинского народа на фоне военной угрозы.
Для собравшихся выступили городские творческие коллективы, все вместе участники акции исполнили государственный гимн Украины.
Сообщается, что подобные акции пройдут и в других городах области.