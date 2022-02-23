«Услышали друг друга»: Зеленский завершил встречу с топ-бизнесменами

Встреча президента с большим бизнесом прошла успешно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифотов, передает «Интерфакс-Украина».



«Встреча была результативной, услышали друг друга. И государство высказало поддержку предпринимателям, и предприниматели, в свою очередь, также высказали поддержку государству: готовы подставить свое плече», — сказал он после встречи президента с представителями большого бизнеса в среду вечером.



По словам пресс-секретаря, на встрече стороны «сверили часы», представители власти поделились информацией «что будет делать государство».



«Обменялись мыслями, обменялись мнениями про то, кто какую роль должен выполнять», — добавил он.



«Был разговор о неком специальном режиме ведения бизнеса в эту критическую фазу, что касается будущего — такого не было», — заявил Никифоров.



В то же время конкретные делали совещания пресс-секретарь не сообщил журналистам.



По словам Никифорова, со стороны власти на встрече кроме Зеленского было руководство Офиса президента, а также руководство силового блока.



Никифоров также отметил, что встречу посетило большое количество представителей бизнеса.