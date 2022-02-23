Российский телеканал заявил, что их корреспондент попал под обстрел под Донецком. К видео есть вопросы

Российский госканал «Звезда» заявил, что их корреспондент попал под обстрел в населенном пункте Спартак под Донецком. Опубликовали видео инцидента, но к нему есть вопросы.



На видео корреспондент идет по улице поселка, сопровождающий его человек в военной форме в какой-то момент начинает кричать: «Тихо! Тихо!». Потом что-то взрывается неподалеку, «военный» командует: «К забору!». Через какое-то время оглядывается на корреспондента и говорит ему: «Ложись! Ложись», — и при этом сам ложится на землю.



Пользователи сети отмечают, что если посмотреть на «замедленную» съемку происшествия, опубликованного телеканалом, то действительно видно, как на заднем плане метрах в двадцати от съемочной группы что-то взрывается.



Однако при этом на видео нет момента прилета боеприпаса, звука или следов летящей мины, снаряда или бомбы, которые должны быть хорошо различимы в таком случае.