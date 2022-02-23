Рада выделила 700 миллионов гривен на восстановление водоснабжения и ликвидацию последствий обстрелов на Донбассе

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №7012-д, который предусматривает выделение дополнительного финансирования на Донецкую и Луганскую области. «За» проголосовали 345 народных депутатов, сообщается на сайте парламента.



Председатель Комитета по бюджету Юрий Аристов, представляя законопроект №7012-д, сообщил, что документом для решения неотложных задач предусмотрено увеличение расходов на 26,5 млрд. гривен.



«В первую очередь, для министерства обороны, министерства внутренних дел, Главного управления разведки министерства обороны предусмотрено в целом увеличение на 22,7 млрд гривен на повышение обороноспособности государства. Еще 500 млн гривен — на восстановление водоснабжения в Донецкой области, областным бюджетам Донецкой и Луганской областей — по 100 млн гривен», — говорится в сообщении.



Нардеп Иван Крулько в эфире телеканала «Рада» пояснил, что по 100 миллионов гривен Донецкой и Луганской областям выделили для ликвидации последствий обстрелов.



Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал принятый закон, документ безотлагательно направят для подписи президенту Украины.