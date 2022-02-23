Верховная Рада ввела чрезвычайное положение в Украине

Верховная Рада на внеочередном заседании в среду, 23 февраля, поддержала указ президента Украины о введении чрезвычайного положения (ЧП) в Украине. За документ проголосовали 335 народных депутатов.



ЧП вводится с 24 февраля на всей территории Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей, поскольку в этих регионах действует режим операции Объединенных сил.



Срок действия ЧП — 30 дней с возможностью продления на такой же период.



Что касается ограничений, прежде всего, речь идет об усилении охраны общественного порядка и объектов критической инфраструктуры. Также возможно ограничение движения транспорта, дополнительная проверка транспорта и проверка документов граждан. Решение по введению комендантского часа могут принимать региональные штабы, в зависимости от ситуации.

Решение о введении чрезвычайного положения в Украине приняли утром 23 февраля на заседании Совета нацбезопасности и обороны. После этого соответствующий указ президента направили на утверждение Верховной Рады.