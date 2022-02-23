Чрезвычайное положение в Украине: Перечень ограничений

В полночь 24 февраля на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где установлен режим проведения операции Объединенных сил, начинает действовать чрезвычайное положение.



Согласно указу президента Украины «О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины», который утвердила Верховная Рада, предусмотрены следующие меры:

установление особого режима въезда - выезда (при необходимости);

ограничение движения транспорта и его осмотр (при необходимости);

усиление охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения;

запрет на проведение массовых мероприятий, акций и забастовок;

временная или невозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;

введение комендантского часа (запрет находиться на улицах или в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности в установленные часы суток, при необходимости);

проверка документов у граждан, при необходимости — личный осмотр, осмотр вещей, транспорта, багажа и грузов;

запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место жительства без ведома территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов), органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки Украины;

запрет на изготовление и распространение дестабилизирующих информационных материалов;

запрет на работу любительских радиопередающих приборов;

особые правила пользования связью и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).

Срок действия чрезвычайного положения — 30 дней с возможностью продления на такой же период.

Решение о введении чрезвычайного положения приняли утром 23 февраля на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины. После этого соответствующий вопрос направили на рассмотрение парламента.