Претензии боевиков на Донбасс, ЧП и в окопах без еды. Главное

«ДНР» и «ЛНР» хотят расширяться
Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил
, что пока преждевременно говорить о возможности взятия под контроль всей территории Донбасса силовым путем, а позже в этот же день потребовал
вывести украинские войска из Донецкой области, называя это «территорией ДНР». В частности, «ДНР» обязала
подконтрольные ей предприятия отправить на мобилизацию половину работников-мужчин призывного возраста. По словам источников УП в Донецке и Луганске, боевики «ДНР» после объявленной мобилизации вывезли
мужчин в поле и держат без еды и информации о дальнейших действиях. Мужчин до 55 лет не выпускают на границе в Ростовскую область. Эвакуироваться в Россию могут только женщины и дети.. Власти России заявили, что с момента объявления эвакуации в отдельных районах Донбасса, 18 февраля, приняли
более 96 тысяч человек. Пушилин уже подыскивает
кандидатуру «посла ДНР» в РФ.
Признанием независимости временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Россия подорвала многолетние усилия по мирному урегулированию и тем самым утвердила свое военное присутствие на этих территориях. Об этом заявил
президент Владимир Зеленский. Украина ожидает дальнейших шагов по усилению санкций, подчеркнул он. Несмотря на односторонний выход Москвы из Минских договоренностей, Франция верит
, что переговоры в Нормандском формате не будут заброшены
Россия не остановится на агрессии против Украины, эта проблема коснется других европейских стран, если сейчас ее не остановить. Об этом заявил
министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН. Он также призвал
партнеров Украины увеличить санкционное давление на экономику и окружение президента РФ Владимира Путина.Украина усиливает охрану
Верховная Рада поддержала
указ президента о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей, поскольку в этих регионах действует режим операции Объединенных сил. Мариуполь возьмут
под усиленную охрану. В районах, граничащих с оккупированными территориями Донбасса и Крыма, Россией, Беларусью, а также прилегающих к морскому побережью, вводятся
дополнительные временные режимные ограничения. Стратегически важные объекты критической инфраструктуры и места массового скопления людей взяты
под усиленную охрану СБУ. Эвакуация Мариуполя и Харькова пока не планируется
.Санкции против РФ продолжают вводить, но не все
Президент США Джо Байден поручил
ввести санкции против компании-оператора «Северного потока 2» — Nord Stream 2 AG. Он напомнил, что уже говорил о том, что «мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры». Евросоюз официально ввел санкции
против 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавших за обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР», а также против 27 физлиц и организаций. ЕС призывает Россию отозвать признание «ДНР» и «ЛНР». О введении первого ряда экономических санкций объявила
Канада. Премьер-министр страны Джастин Трюдо направит дополнительные войска для укрепления сил НАТО.
Турция не будет прекращать отношения либо планировать введение санкций против России. «У нас с Россией политические, военные и экономические отношения. То же с Украиной. Мы не можем отказаться от этого, если вы меня спросите, потому что у нашей страны есть значительные интересы в этом плане», — заявил
турецкий лидер Реджеп Эрдоган.Подписывайтесь на рассылку: