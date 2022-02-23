Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Претензии боевиков на Донбасс, ЧП и в окопах без еды. Главное

23 февраля 2022, 22:11

Претензии боевиков на Донбасс, ЧП и в окопах без еды. Главное

Мы продолжаем сообщать об актуальных новостях Донбасса.
«ДНР» и «ЛНР» хотят расширяться

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что пока преждевременно говорить о возможности взятия под контроль всей территории Донбасса силовым путем, а позже в этот же день потребовал вывести украинские войска из Донецкой области, называя это «территорией ДНР». В частности, «ДНР» обязала подконтрольные ей предприятия отправить на мобилизацию половину работников-мужчин призывного возраста. По словам источников УП в Донецке и Луганске, боевики «ДНР» после объявленной мобилизации вывезли мужчин в поле и держат без еды и информации о дальнейших действиях. Мужчин до 55 лет не выпускают на границе в Ростовскую область. Эвакуироваться в Россию могут только женщины и дети.. Власти России заявили, что с момента объявления эвакуации в отдельных районах Донбасса, 18 февраля, приняли более 96 тысяч человек. Пушилин уже подыскивает кандидатуру «посла ДНР» в РФ.

Признанием независимости временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Россия подорвала многолетние усилия по мирному урегулированию и тем самым утвердила свое военное присутствие на этих территориях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Украина ожидает дальнейших шагов по усилению санкций, подчеркнул он. Несмотря на односторонний выход Москвы из Минских договоренностей, Франция верит, что переговоры в Нормандском формате не будут заброшены

Россия не остановится на агрессии против Украины, эта проблема коснется других европейских стран, если сейчас ее не остановить. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН. Он также призвал партнеров Украины увеличить санкционное давление на экономику и окружение президента РФ Владимира Путина.

Украина усиливает охрану

Верховная Рада поддержала указ президента о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей, поскольку в этих регионах действует режим операции Объединенных сил. Мариуполь возьмут под усиленную охрану. В районах, граничащих с оккупированными территориями Донбасса и Крыма, Россией, Беларусью, а также прилегающих к морскому побережью, вводятся дополнительные временные режимные ограничения. Стратегически важные объекты критической инфраструктуры и места массового скопления людей взяты под усиленную охрану СБУ. Эвакуация Мариуполя и Харькова пока не планируется.

Санкции против РФ продолжают вводить, но не все

Президент США Джо Байден поручил ввести санкции против компании-оператора «Северного потока 2» — Nord Stream 2 AG. Он напомнил, что уже говорил о том, что «мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры».  Евросоюз официально ввел санкции против 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавших за обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР», а также против 27 физлиц и организаций. ЕС призывает Россию отозвать признание «ДНР» и «ЛНР». О введении первого ряда экономических санкций объявила Канада. Премьер-министр страны Джастин Трюдо направит дополнительные войска для укрепления сил НАТО.

Турция не будет прекращать отношения либо планировать введение санкций против России. «У нас с Россией политические, военные и экономические отношения. То же с Украиной. Мы не можем отказаться от этого, если вы меня спросите, потому что у нашей страны есть значительные интересы в этом плане», — заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

Подписывайтесь на рассылку:
* обязательное поле для заполнения
 

 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:03
Главы «ДНР» и «ЛНР» обратились к Путину с просьбой помочь в «отражении агрессии» со стороны украинской армии
22:11
Претензии боевиков на Донбасс, ЧП и в окопах без еды. Главное
20:57
Пушилин потребовал вывести украинские войска из Донецкой области
20:31
Российский телеканал заявил, что их корреспондент попал под обстрел под Донецком. К видео есть вопросы
19:12
YouTube заблокировал канал главы «ДНР» Дениса Пушилина
18:37
Пушилин заявил, что предприятия «ДНР» обязаны отправить на мобилизацию 50% мужчин призывного возраста
17:20
«Не на этом этапе». Пушилин — о захвате всего Донбасса
16:21
Пушилин упростит получение «паспортов ДНР» россиянами
15:56
В РФ заявили, что из Донбасса эвакуировались более 96 тысяч человек
15:38
Признанием ОРДЛО Россия признала свое военное присутствие в Украине — Зеленский
15:24
«ДНР» уже подыскивает здание «посольства» в РФ и кандидатуру «посла»
14:38
Мобилизованных дончан вывезли в поле и держат без еды — СМИ
14:12
Пушилин отрицает ввод российских войск на Донбасс после указа Путина
09:50
«ДНР» выявила более 1 800 случаев COVID-19 за сутки и 17 смертей
08:22
«ЛНР» сообщила о 281 новом случае COVID-19
все новости
23:03
Главы «ДНР» и «ЛНР» обратились к Путину с просьбой помочь в «отражении агрессии» со стороны украинской армии
22:56
В США заявили, что готовы к переговорам с Россией, если Москва «изменит подход»
22:25
Чрезвычайное положение в Украине: Перечень ограничений
22:11
Претензии боевиков на Донбасс, ЧП и в окопах без еды. Главное
21:53
Верховная Рада ввела чрезвычайное положение в Украине
21:44
Россия заблокировала КПВВ на админгранице с Крымом — Денисова
21:28
У Зеленского заявили, что Мариуполь возьмут под усиленную охрану
21:17
Байден поручил ввести санкции против оператора «Северного потока — 2»
21:07
Рада выделила 700 миллионов гривен на восстановление водоснабжения и ликвидацию последствий обстрелов на Донбассе
20:57
Пушилин потребовал вывести украинские войска из Донецкой области
20:31
Российский телеканал заявил, что их корреспондент попал под обстрел под Донецком. К видео есть вопросы
20:14
«Услышали друг друга»: Зеленский завершил встречу с топ-бизнесменами
20:09
«Краматорск — это Украина»: В городе прошла массовая акция
19:47
Кулеба в ООН напомнил о просьбе Украины разместить миротворцев на Донбассе
19:32
В Станице Луганской из-за обстрела загорелся жилой дом
все новости
ВИДЕО
Зачем «Л-ДНР» вывозят людей в Россию и объявили мобилизацию? Донбасс сегодня ►
19 февраля, 23:10
В Луганске произошло два пожара на газопроводе
18 февраля, 23:33
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
13 февраля, 21:24

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция