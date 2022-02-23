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Мэр Мариуполя: Здесь Путина никто не ждет

23 февраля 2022, 23:56

Мэр Мариуполя: Здесь Путина никто не ждет

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заверил что Мариуполь готов отразить любые угрозы со стороны России и подчеркнул, что российского президента Владимира Путина в городе «никто не ждет».

«Мариуполь уже 8 лет живет в особом статусе, и мы знаем, что такое война и лишения военного времени», — сказал он в среду вечером в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».

Говоря о введении чрезвычайного положения, мэр Мариуполя сказал: «Неважно, как закон этот называется, важно, что мы должны были показать единение вокруг нашей страны... это не войска "ДНР", а это сегодня регулярная армия РФ, — это совсем другой вызов».

Бойченко поблагодарил руководство страны и парламент за принятие такого решения и понимание того, какая угроза есть у Мариуполя от РФ.

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«Мариуполь 2014 года и Мариуполь, который мы сейчас видим — это два разных Мариуполя. Извините, что так скажу, можно сказать "спасибо" Владимиру Путину за то, что он из нас сделал настоящих украинцев, сделал нацией. Мы стали страной Украина. Сегодня нас завоевать невозможно, потому что здесь его [Путина] никто не ждет. За это время у нас родилась профессиональная мощная армия, которая профессионально обеспечена сегодня», — подчеркнул Бойченко.

«Позвонил нашим морпехам, они говорят: "мы готовы"», — резюмировал мэр Мариуполя.

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