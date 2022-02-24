Экс-замминистра по делам ОРДЛО и Крыма приговорили к 10 годам тюрьмы

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Грымчак приговорен к 10 годам лишения свободы. Такой приговор оглашен коллегией судей Высшего антикоррупционного суда 23 февраля, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура



Рассмотрев материалы уголовного производства и заслушав доводы сторон, суд признал Грымчака виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 («мошенничество»); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 («подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение») Уголовного кодекса и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Также суд изменил ему меру пресечения на содержание под стражей до вступления приговора в законную силу. Эксзамминистра был взят под стражу в зале суда.

Кроме того, ВАКС удовлетворил гражданский иск прокурора САП об удержании Грымчака почти 980 тысяч гривен ущерба. Вместе с тем, судом дополнительно взыскано с экс-замминистра еще 200 тысяч гривен судебных издержек.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.