ЕС ввел санкции против Шойгу, Захаровой, Соловьева, Симоньян и других лиц за признание «ЛДНР»

Санкции Европейского Союза из-за признания Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР» вступили в силу. Полный список лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры, опубликован в Официальном журнале ЕС.
Под санкции Евросоюза попали:
Чиновники
Военные
Родственники ранее попавших под санкции
Главы банков и корпораций
Сотрудники прокремлевских СМИ
Также ограничения коснулись и депутатов Госдумы, голосовавших за обращение к Путину по поводу признания «ДНР» и «ЛНР», в том числе Петра Толстого, Геннадия Зюганова, Виталия Милонова, Антона Шипулина, Евгения Попова, Дениса Майданова. В списке также сенатор Алексей Пушков.
Помимо этого, Евросоюз ввел ограничения в отношении банка «Россия», «Промсвязьбанка», ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Он также запретил ряд операций с ценными бумагами правительства РФ и Центрабанка, выпущенными после 9 марта, продажу товаров в сфере транспорта и энергетики «Л-ДНР», приобретение недвижимости и компаний на подконтрольных «Л-ДНР» территориях.
Накануне стало известно, что ЕС принял пакет санкций против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за обращение к Путину с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР», а также против 27 российских физических лиц и организаций, которые «сыграли роль в угрозе целостности Украины».