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ЕС ввел санкции против Шойгу, Захаровой, Соловьева, Симоньян и других лиц за признание «ЛДНР»

24 февраля 2022, 02:27

ЕС ввел санкции против Шойгу, Захаровой, Соловьева, Симоньян и других лиц за признание «ЛДНР»

Санкции Европейского Союза из-за признания Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР» вступили в силу. Полный список лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры, опубликован в Официальном журнале ЕС.

Под санкции Евросоюза попали:

Чиновники

  • глава Минобороны РФ Сергей Шойгу,
  • глава Минэкономразвития Максим Решетников,
  • официальный представитель МИД Мария Захарова,
  • глава администрации президента России Антон Вайно,
  • вице-премьеры Марат Хуснуллин и Дмитрий Григоренко.

Военные

  • главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов,
  • заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов,
  • командующий Черноморским флотом Игорь Осипов,
  • главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков,
  • главнокомандующий ВКС Сергей Суровкин,
  • командующий ВВС Сергей Дронов.

Родственники ранее попавших под санкции

  • Виолетта и Любовь Пригожины — мать и супруга бизнесмена Евгения Пригожина,
  • Денис Бортников — сын главы ФСБ Александра Бортникова.

Главы банков и корпораций

  • глава ВЭБ Игорь Шувалов,
  • президент ВТБ Андрей Костин.

Сотрудники прокремлевских СМИ

  • ведущий «России-1» Владимир Соловьев,
  • руководитель RT Маргарита Симоньян,

Также ограничения коснулись и депутатов Госдумы, голосовавших за обращение к Путину по поводу признания «ДНР» и «ЛНР», в том числе Петра Толстого, Геннадия Зюганова, Виталия Милонова, Антона Шипулина, Евгения Попова, Дениса Майданова. В списке также сенатор Алексей Пушков.

Помимо этого, Евросоюз ввел ограничения в отношении банка «Россия», «Промсвязьбанка», ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Он также запретил ряд операций с ценными бумагами правительства РФ и Центрабанка, выпущенными после 9 марта, продажу товаров в сфере транспорта и энергетики «Л-ДНР», приобретение недвижимости и компаний на подконтрольных «Л-ДНР» территориях.

Накануне стало известно, что ЕС принял пакет санкций против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за обращение к Путину с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР», а также против 27 российских физических лиц и организаций, которые «сыграли роль в угрозе целостности Украины».

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