ЕС ввел санкции против Шойгу, Захаровой, Соловьева, Симоньян и других лиц за признание «ЛДНР»

Санкции Европейского Союза из-за признания Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР» вступили в силу. Полный список лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры, опубликован в Официальном журнале ЕС.



Под санкции Евросоюза попали:

Чиновники

глава Минобороны РФ Сергей Шойгу,

глава Минэкономразвития Максим Решетников,

официальный представитель МИД Мария Захарова,

глава администрации президента России Антон Вайно,

вице-премьеры Марат Хуснуллин и Дмитрий Григоренко.

Военные

главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов,

заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов,

командующий Черноморским флотом Игорь Осипов,

главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков,

главнокомандующий ВКС Сергей Суровкин,

командующий ВВС Сергей Дронов.

Родственники ранее попавших под санкции

Виолетта и Любовь Пригожины — мать и супруга бизнесмена Евгения Пригожина,

Денис Бортников — сын главы ФСБ Александра Бортникова.

Главы банков и корпораций

глава ВЭБ Игорь Шувалов,

президент ВТБ Андрей Костин.

Сотрудники прокремлевских СМИ

ведущий «России-1» Владимир Соловьев,

руководитель RT Маргарита Симоньян,

Также ограничения коснулись и депутатов Госдумы, голосовавших за обращение к Путину по поводу признания «ДНР» и «ЛНР», в том числе Петра Толстого, Геннадия Зюганова, Виталия Милонова, Антона Шипулина, Евгения Попова, Дениса Майданова. В списке также сенатор Алексей Пушков.



Помимо этого, Евросоюз ввел ограничения в отношении банка «Россия», «Промсвязьбанка», ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Он также запретил ряд операций с ценными бумагами правительства РФ и Центрабанка, выпущенными после 9 марта, продажу товаров в сфере транспорта и энергетики «Л-ДНР», приобретение недвижимости и компаний на подконтрольных «Л-ДНР» территориях.

Накануне стало известно, что ЕС принял пакет санкций против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за обращение к Путину с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР», а также против 27 российских физических лиц и организаций, которые «сыграли роль в угрозе целостности Украины».