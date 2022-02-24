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Блинкен считает, что Россия может начать вторжение в Украину до утра четверга

24 февраля 2022, 03:15

Блинкен считает, что Россия может начать вторжение в Украину до утра четверга

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что до утра четверга войска России могут начать вторжение в Украину. Об этом он заявил в интервью на телеканале NBC.

У главы американской дипломатии спросили, есть ли у него основания полагать, что еще до истечения ночи войска РФ начнут «что-то похожее на полномасштабное вторжение» в Украину.

«Да, есть. К сожалению, Россия привела свои войска в крайнюю степень готовности по всей границе с Украиной — с севера, с востока и с юга», — ответил Блинкен.

Вслед за этим журналист попросил госсекретаря пояснить, когда конкретно, по его мнению, произойдет российское вторжение.

«Я не могу назвать вам конкретную дату или время, однако все готово для того, чтобы Россия начала свое наступление», — отметил госсекретарь США.

При этом Блинкен выразил уверенность, что крупного вооруженного конфликта на Украине по-прежнему возможно избежать.

«Я полагаю, что еще есть возможность избежать крупномасштабной агрессии», — сказал он.

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