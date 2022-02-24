Рада ввела военное положение в Украине. Что это значит?

Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в Украине.



За такое решение проголосовали 300 депутатов, соообщил телеканал Рада.



Что означает военное положение?



При военном положении запрещено:

внесение изменений в Конституцию;

проведение выборов, референдумов, забастовок; деятельность политических партий, общественных организаций, если они угрожают нацбезопасности;

торговля оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами;

продажа алкоголя;

смена места жительства призывников и военнообязанных без ведома военного командования.

При военном положении возможны:

эвакуация;

трудовая повинность;

использование мощности и трудовых ресурсов предприятий для нужд обороны;

охрана важных объектов национальной экономики;

комендантский час;

ограничение передвижения, въезда и выезда, движения транспорта;

проверка документов и обыски имущества;

контроль работы предприятий связи, телерадиоорганизаций, учреждений и организаций культуры;

изъятие для временного использования имущества для нужд обороны;

ограничение использования мобильной связи и передачи информации через компьютерные сети.

Кроме того, граждан государства-агрессора могут интернировать, то есть принудительно переселить.



Все эти действия находятся в компетенции военного командования. При этом важно понимать, что при ВП будет рассматриваться целесообразность каждого пункта. То есть, не стоит сразу паниковать и переживать, что у каждого начнут изымать имущество и запретят пользоваться связью. Все зависит от региона, ситуации и реальной угрозы.