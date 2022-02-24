Рада ввела военное положение в Украине. Что это значит?

Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в Украине.
За такое решение проголосовали 300 депутатов, соообщил телеканал Рада.
Что означает военное положение?
При военном положении запрещено:
- внесение изменений в Конституцию;
- проведение выборов, референдумов, забастовок; деятельность политических партий, общественных организаций, если они угрожают нацбезопасности;
- торговля оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами;
- продажа алкоголя;
- смена места жительства призывников и военнообязанных без ведома военного командования.
При военном положении возможны:
- эвакуация;
- трудовая повинность;
- использование мощности и трудовых ресурсов предприятий для нужд обороны;
- охрана важных объектов национальной экономики;
- комендантский час;
- ограничение передвижения, въезда и выезда, движения транспорта;
- проверка документов и обыски имущества;
- контроль работы предприятий связи, телерадиоорганизаций, учреждений и организаций культуры;
- изъятие для временного использования имущества для нужд обороны;
- ограничение использования мобильной связи и передачи информации через компьютерные сети.
Кроме того, граждан государства-агрессора могут интернировать, то есть принудительно переселить.
Все эти действия находятся в компетенции военного командования. При этом важно понимать, что при ВП будет рассматриваться целесообразность каждого пункта. То есть, не стоит сразу паниковать и переживать, что у каждого начнут изымать имущество и запретят пользоваться связью. Все зависит от региона, ситуации и реальной угрозы.