В МВД заявили о первых двух потерянных населенных пунктах на Луганщине

Российско-оккупационные войска 24 февраля захватили два села в Луганской области — Городище и Меловое. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в информации по состоянию на 07:00.



Кроме того, в Хмельницкой области в результате артобстрела загорелся состав горюче-смазочных материалов воинской части села Староконстантинов.



В городах Краснополье и Марганец на Днепропетровщине вспыхнул пожар на военных складах.



В Винницкой области в городе Тульчин и селе Бохан вспыхнул пожар в военных частях.



В Луцке взорвали телебашню, а в Киевской области произошел пожар воинской части близ Броваров.