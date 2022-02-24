«Укрзализныця»: Поезда в восточном направлении курсируют на безопасной скорости

В целях безопасности пассажиров в Украине внесены изменения в движение поездов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Укрзализныци».



«Все поезда в и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику.

Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями. Это касается направления Мариуполя через Днепр", — говорится в сообщении.



В целях безопасности внесены изменения в движение поездов:

№ 10 Киев — Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волновахе, № 11 Киев — Новоалексеевка, № 86/88 Львов, Ковель — Новоалексеевка следуют до ст. Федоровка

№ 44 Ивано-Франковск — Киев остановлен по ст. Ирша

№ 112 Киев — Авдеевка остановлен до ст. Покровск.



Поезда в Харьков временно остановлены.



Пригородное сообщение в регионах происходит в штатном режиме, кроме направления Харьков — Купянск, движение организовано в Чугуев. уточнили у перевозчика.