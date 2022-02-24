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«Укрзализныця»: Поезда в восточном направлении курсируют на безопасной скорости

24 февраля 2022, 09:33

«Укрзализныця»: Поезда в восточном направлении курсируют на безопасной скорости

В целях безопасности пассажиров в Украине внесены изменения в движение поездов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Укрзализныци».

«Все поезда в и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику.
Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями. Это касается направления Мариуполя через Днепр", — говорится в сообщении.

В целях безопасности внесены изменения в движение поездов:
№ 10 Киев — Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волновахе, № 11 Киев — Новоалексеевка, № 86/88 Львов, Ковель — Новоалексеевка следуют до ст. Федоровка
№ 44 Ивано-Франковск — Киев остановлен по ст. Ирша
№ 112 Киев — Авдеевка остановлен до ст. Покровск.

Поезда в Харьков временно остановлены.

Пригородное сообщение в регионах происходит в штатном режиме, кроме направления Харьков — Купянск, движение организовано в Чугуев. уточнили у перевозчика.

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