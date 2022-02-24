«Укрзализныця» пускает эвакуационные поезда из восточных областей

«Укрзализныця» пускает эвакуационные рейсы из Луганской, Донецкой и Одесской областей. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



«Укрзализныця готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения», — говорится в сообщении.



Сегодня, 24 февраля, планируется выполнить следующие эвакуационные рейсы:



Луганская область: два эвакуационных поезда отправятся из Сватово, Рубежного и Лисичанска днем,



Донецкая область: два поезда будут отправляться из Краматорска, два — из Мариуполя, один — из Константиновки.



Одесская область: один эвакуационный рейс будет отправлен из Одессы.



«Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются.

«Укрзализныця» призывает следить за обновлением на официальных страницах УЗ и внимательно слушать объявления на вокзалах городов, — подчеркивается в сообщении.

В целях безопасности пассажиров в Украине внесены изменения в движение поездов.