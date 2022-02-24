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На объездной дороге Харькова уничтожены четыре российских танка

24 февраля 2022, 11:14

На объездной дороге Харькова уничтожены четыре российских танка

На объездной дороге города Харькова сожжено четыре танка оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.

Украинские военные сбили сегодня шестой российский самолет.

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