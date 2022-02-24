Зеленский призвал всех, кто имеет боевой опыт, встать на защиту Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех, у кого есть боевой опыт, присоединиться к защите страны. Об этом он сказал во время очередного заявления.



«Каждый, у кого есть боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. Министерство внутренних дел привлекает к защите ветеранов», — заявил президент.

С ночи 24 февраля более 40 украинских военнослужащих погибли в результате ракетных ударов армии РФ, несколько десятков получили ранения. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.