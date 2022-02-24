Войска РФ пытаются прорваться в Киевскую область

Российские войска пошли на прорыв государственной границы в Киевской области. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.



«Военная техника врага зашла через пункт пропуска «Вильча». Пограничниками вместе с украинскими военными принято сражение. Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы «Млачевка» Житомирского отряда произведены обстрелы из градов»,- говорится в сообщении.



Пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

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Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.