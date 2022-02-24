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На Донетчине из-за обстрелов разрушены дома и коммуникации

24 февраля 2022, 13:22

На Донетчине из-за обстрелов разрушены дома и коммуникации

В результате вражеской атаки в Донецкой области есть жертвы среди мирного населения, повреждены дома, отсутствует водо- и газоснабжение. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Так, российские войска из «Градов» обстреляли Новоселовку Вторую Мирненской ВГА. Два дома разрушены, еще 8 повреждены.

Попали оккупанты и в здание фильтровальной станции Часовоярского регионального производственного управления «КП «Компания „Вода Донбасса“» в поселке Новолуганское и в трубу газоснабжения.

«В результате обстрела пострадал мужчина 1961 года рождения (об этом я сообщал в одном из своих предыдущих постов), он доставлен в Бахмутскую больницу», — написал Кириленко.

В настоящее время Новолуганское частично находится без водо- и газоснабжения.

В 12 часов оккупанты обстреливали поселок Нью-Йорк из минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Из-за интенсивных обстрелов под угрозой оказались мирные жители Сартанской территориальной громады Мариупольского района, рассматривается вопрос об их эвакуации. Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко во время брифинга.

Ранее он сообщил, что три мирных жителя погибли в поселке Покровское под Мариуполем в результате российской агрессии.

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