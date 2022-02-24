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Армия удержала линию обороны на востоке страны — Резников

24 февраля 2022, 14:08

Армия удержала линию обороны на востоке страны — Резников

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинская армия удержала линию обороны на востоке страны, противник понес ощутимые потери.

«План врага — сломать нас — не сработал. Украина борется, и успешно. Вооруженные силы Украины нанесли оккупантам ощутимые потери. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут назад в Россию. На востоке линию обороны мы удержали. Враг отброшен», - заявил Резников в срочном видеообращении к украинцам.

По его словам, потери российской армии составляют 6 самолетов, 2 вертолета, 5 танков. Армия, Нацгвардия, Пограничная служба держат оборону на всех направлениях, где враг пытается прорваться.

Вскоре армия получит больше оружия и средств защиты.

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