Армия удержала линию обороны на востоке страны — Резников

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинская армия удержала линию обороны на востоке страны, противник понес ощутимые потери.



«План врага — сломать нас — не сработал. Украина борется, и успешно. Вооруженные силы Украины нанесли оккупантам ощутимые потери. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут назад в Россию. На востоке линию обороны мы удержали. Враг отброшен», - заявил Резников в срочном видеообращении к украинцам.



По его словам, потери российской армии составляют 6 самолетов, 2 вертолета, 5 танков. Армия, Нацгвардия, Пограничная служба держат оборону на всех направлениях, где враг пытается прорваться.



Вскоре армия получит больше оружия и средств защиты.