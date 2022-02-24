Украина просит обеспечить «зеленые коридоры» для детей и женщин на Донбассе

Украина призывает международных партнеров повлиять на РФ с требованием о предоставлении «зеленых коридоров» для эвакуации детей и женщин на Донбассе. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает «Интерфакс-Украина».



«Гуманитарные вопросы, которые на сегодняшний день беспокоят наше общество — это так называемые зеленые коридоры, которых просят руководители облгосадминистраций Луганской и Донецкой областей. К сожалению, пока не получают согласия. Мы официально как сторона обращаемся к международным партнерам и к ОБСЕ, и во все международные площадки, чтобы повлияли на Россию, чтобы дать вывезти наших детей, особенно детей-сирот... Это война, но дети и женщины должны иметь возможность оставить населенные пункты, которые находятся под огнем», — сказала Верещук.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.



Из-за интенсивных обстрелов под угрозой оказались мирные жители Сартанской территориальной громады Мариупольского района, рассматривается вопрос об их эвакуации.



Сегодня, 24 февраля, объявлена общая эвакуация жителей Луганской области в 05:50. Об этом сообщает Луганская ОГА.



