На Донбассе взяты в плен российские военные

Украинские бойцы взяли в плен российских военных в зоне проведения Операции Объединенных сил. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.



На фото показаны двое военных РФ. Они с военной части 91701 — Ямпольский мотострелковый полк.







Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.



Министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинская армия удержала линию обороны на востоке страны, противник понес ощутимые потери.