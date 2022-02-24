Жителям Луганщины рассказали, как вступить в тероборону

Многие жители Луганской области интересуются возможностью вступить в территориальную оборону. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.



«Если есть желание встать на защиту страны, то обращайтесь по телефону +380950111105, вам там подскажут, что делать», — сказал он.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех, у кого есть боевой опыт, присоединиться к защите страны. Об этом он сказал во время очередного заявления.