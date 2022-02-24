«Мы с вами»: Джонсон обратился к украинцам

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с речью о полномасштабной войне России против Украины. Об этом сообщает сайт правительства Великобритании.

По его словам, эта «отвратительная и варварская авантюра Путина» должна потерпеть крах.



Джонсон высказал слова поддержки украинского народа.



«В этот непростой момент я говорю украинцам: мы с вами, молимся за вас и ваши семьи, мы на вашей стороне! И если впереди мрак, и пламя свободы горит не на полную мощность, я знаю, что оно все же снова запылает в Украине! Потому что, несмотря на все его бомбы, танки и ракеты, я не верю, что российский диктатор подчинит себе национальное чувство украинцев и их страстную веру, что Украина должна быть свободной», — сказал он.



Также Джонсон заверил британских граждан, что их правительство будет работать вместе с партнерами по всему миру столько, сколько будет нужно, пока суверенитет и независимость Украины не будут восстановлены.



Он добавил, что этот акт бессмысленной и бездумной агрессии является нападением не только на Украину, но и атакой на демократию и свободу всего мира.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил вопросы санкций и помощи украинским военным с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, Федеральным канцлером Республики Австрия Карлом Нехаммером, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.