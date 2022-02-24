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На сумском направлении украинские военные подбили колонну танков РФ из ПТРК Javelin

24 февраля 2022, 17:13

На сумском направлении украинские военные подбили колонну танков РФ из ПТРК Javelin

Украинские военные уничтожили колонну российских танков в Сумской области, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая сообщила, что на сумском направлении украинские военные уничтожили 15 российских танков с помощью ПТРК Javelin.

«А под прицельный огонь БПЛА Bayraktar попали россияне из 1-й гвардейской танковой армии, которые без приглашения посетили украинскую Харьковщину», — говорится в сообщении.

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