На сумском направлении украинские военные подбили колонну танков РФ из ПТРК Javelin

Украинские военные уничтожили колонну российских танков в Сумской области, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая сообщила, что на сумском направлении украинские военные уничтожили 15 российских танков с помощью ПТРК Javelin.



«А под прицельный огонь БПЛА Bayraktar попали россияне из 1-й гвардейской танковой армии, которые без приглашения посетили украинскую Харьковщину», — говорится в сообщении.