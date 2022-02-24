Счастье под контролем украинских военных. Обстрелы по всему фронту на Донбассе

Вооруженные силы РФ продолжают обстрелы вдоль всей линии сосприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Об этом по состоянию на 18:00 сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Под Мариуполем отбили попытку прорыва.



«В районе населенного пункта Пищевик попытка прорыва российских оккупационных войск завершилась неудачей. Враг отступил с потерями. Украинские военнослужащие уничтожили 4 танка противника. Объединенные силы уверенно удерживают собственные позиции и дают достойный отпор захватчикам», — говорится в сообщении.



В штабе ООС и Генштабе ВСУ подтвердили информацию, что город Счастье на Луганщине находится под контролем украинских военных.



«Счастье находится под полным контролем украинских военных. В ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил. В плен попали российские оккупанты», — сообщили в Генштабе.