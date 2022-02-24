Бои на севере и юге: В Минобороны рассказали об оперативной ситуации

Россия продолжает агрессивные действия вдоль всей линии общей границы с Украиной. Об этом сообщили в министерстве обороны Украины.



С аэродромов Республики Беларусь выполняет демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы.



«На Сиверщине противник остановлен по реке Уж в районах Большие Осняки, Ровнополье, ведется танковый бой. Подразделения первой отдельной танковой бригады Вооруженных Сил Украины в районе Батурина и на окраине Чернигова остановили колонны бронированной техники врага», — рассказали в Минобороны.



Что происходит на остальных направлениях:

Россияне предприняли попытку высадки тактического десанта вдоль киевского водохранилища.​

20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме Гостомель. Ведется бой.

Национальная гвардия Украины вступила в сражение в районе города Припять.

Противник высадил тактический десант в Бессарабском и Таврийском оперативных районах.

После неудачной попытки высадки десанта и неудачного ракетного удара российский ракетный крейсер «Москва» начал обстрел острова Змеиный.

Смешанная колонна техники из 300 единиц приблизилась к населенному пункту Конотоп на Сумщине. Механизированные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой. Войска противника остановлены в районах населенных пунктов Гремяч и Кролевец.​

В донецком оперативном районе защитниками Украины восстановлено положение по всей линии столкновения. Ведутся бои в направлении Мариуполя.

Силами группировки войск «Юг» организована оборона Мелитополя и ведется оборонная операция по рубежу населенных пунктов Абрикосовка, Рыково, Азов.