Россияне захватили Чернобыльскую АЭС

Российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает «Украинская правда».



«После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно», — сказал Подоляк.



По его словам, после совершенно бессмысленной атаки россиян на этом направлении «невозможно говорить о том, что ЧАЭС находится в безопасности».



В Офисе президента подчеркивают, что это одна из самых серьезных угроз Европе сегодня, поскольку российские войска могут готовить провокации на ЧАЭС, или «воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти, безусловно, самые опасные объекты».

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