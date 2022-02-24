Российские деятели культуры и простые россияне призывают остановить войну в Украине

Многие российские деятели культуры выступили против военных действий России в Украине, передает «РБК». В соцсетях запустили акцию «Нет войне», символом которой стал черный квадрат.



Такие черные квадраты с антивоенными призывами разместили в своих соцсетях певица Земфира, нападающий сборной России по футболу Федор Смолов. Против войны выступила певица Кристина Орбакайте, юморист Гарик Харламов, певица Светлана Лобода, продюсер Александр Роднянский, телеведущий и шоумен Иван Ургант и другие.



Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты», заявил в видеообращении, размещенном в YouTube: «Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы и я испытываем стыд. <...> Но этот номер «Новой газеты» (выходящий 25 февраля) мы выпустим на двух языках — украинском и русском. Потому что мы не признаем Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем. И последнее. Только глобальное антивоенное движение может спасти жизнь на этой планете».



Писатель Борис Акунин заявил, что не мог поверить, что такое случится. «Я до самого конца не мог поверить, что Путин начнет эту абсурдную войну, — и ошибся. Я всегда верил, что в конце концов победит разум, — и ошибся. Победило безумие. Гибнут люди, льется кровь. <...> 24 февраля 2022 года для всех нас началась новая эпоха. Страшная. Сколько она продлится и в какие жертвы обойдется?» — написал он в Facebook.



«С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!» — написал шоумен, телеведущий Максим Галкин в Instagram.



«Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Ну, а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать, это нужно прекратить», — заявил певец Валерий Меладзе в размещенном в Instagram видеоролике.



«Друзья, в знак протеста против вторжения России в Украину ухожу с должности директора государственного театра — ЦИМа», — написала в Facebook Елена Ковальская, директор Театрально-культурного центра им. Мейерхольда (ЦИМ).



«Я переношу шесть больших концертов в Москве и Петербурге на неопределенный срок. Те, кто хочет, могут сдать билеты. Я уверен, что вы меня поймете. Я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро и пока гибнут люди. Я сейчас не в состоянии молчать, и я знаю, что большинство жителей России против этой войны», — сказал на видео в Instagram рэпер Oxxxymiron.



Сегодня в Москве прошел митинг против вторжения России в Украину. Как сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, люди вышли на акцию протеста у метро «Пушкинская».



Участники акции скандировали: «Нет войне!»



