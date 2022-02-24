Украинские военные вернули под контроль аэропорт Гостомеля

Аэропорт в Гостомеле Киевской области возвращен под контроль украинских военных. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



«Вот теперь точно отбили. Аэропорт Гостомеля наш. Российский десант уничтожен», — рассказал он.