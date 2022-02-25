Многоэтажный дом в Киеве пострадал в результате российской атаки

Утром, 25 февраля, российские войска продолжают обстрел объектов в Киеве и его окрестностях.

«Около 4:20 на ул. Кошица 7А вследствие попадания ВНП (взрывоопасного предмета, — прим ред.) в многоэтажный жилой дом (состоящий из двух секций: 1 секция 10 этажная попадания на уровне 1-2 этажа, вторая секция 16 этажная попадания на уровне 8-9 этажей) с последующим горением есть угроза разрушения» — говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



На месте работает 11 единиц техники.

О падении «вражеского летательного аппарата» в этом районе сообщил советник Министра внутренних дел Антон Геращенко на свой странице в Facebook. По его предварительной информации этот аппарат мог был сбит украинской системой противовоздушной обороны.