В Старобельске в результате обстрела погиб человек

Российские войска обстреляли Старобельск. Фото: пресс-служба Луганской ОГА.

В результате обстрела российскими войсками Старобельска нанесены повреждения инфраструктуре, есть погибший. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



«В результате обстрела произошло возгорание двух двухэтажных домов по адресу ул. Ватутина, также по ул. Старотаганрогской возгорание СТО. Также пострадал детсад. Перебит газопровод среднего давления, происходит утечка газа. Спасатели работают на месте происшествия

Шесть человек спасены, один погибший», — говорится в сообщении.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.