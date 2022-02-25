Обстрелы Счастья: много жертв и пострадавших, эвакуация невозможна

В Счастье не прекращаются обстрелы. Фото: пресс-служба Луганской ОГА.

Российские оккупанты не пускают Красный Крест в Счастье, где много погибших и раненых. Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



«За последние сутки самая тяжелая ситуация на Луганщине в Счастье. Сутки российские оккупанты обстреливают без остановки. В городе нет воды и электроснабжения. Жители не выходят из бомбоубежищ. Есть много человеческих жертв, по меньшей мере погибли семь человек. Много пострадавших. Куча сгоревших жилых домов, кто в них находился, пока неизвестно.

Эвакуация невозможна из-за постоянных обстрелов. Без гарантий безопасности проводить эвакуацию — самоубийство. Ищем международную организацию, которая согласилась бы на помощь по „коридору“ под гумназнаменами.

А пока российские изверги не пускают в город даже Красный Крест, чтобы помочь населению», — говорится в сообщении.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.