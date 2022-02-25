Нацбанк Украины запретил расчеты в российских и белорусских рублях

Национальный банк Украины внес изменения в постановления от 24 февраля 2022 года № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения». Теперь запрещены расчеты в российских и белорусских рублях и операции с предприятиями государств-агрессоров. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Постановлением запрещено уполномоченным учреждениям проводить любые валютные операции:

с использованием российских рублей и белорусских рублей;



участником которых является юридическое или физическое лицо, имеющее местонахождение в РФ или в Республике Беларусь;

для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в РФ или в Республике Беларусь.

Национальный банк Украины принял решение об открытии специального счета для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины. Средства можно перевести в гривне, долларах, евро, британских фунтах.



Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.