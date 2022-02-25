Мир поражен мужеством украинских воинов - Ермак

Украина продолжает самоотверженную борьбу с российскими оккупантами. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.



«Больше суток Украина самоотверженно борется. Мир поражен мужеством украинских воинов.



За первые сутки наши защитники сорвали большинство планов захватчиков.



Подвиг наших пограничников на острове Змеиный, героически погибших, но не сдавшихся оккупантам, навсегда войдет в учебники истории. Вечная память героям!



Под Харьковом наши ребята-срочники из Нацгвардии малыми силами остановили танковую атаку, подбили 4 танка противника и удержали позиции.



А возле Глухова в Сумской области вчера днем украинские военные обезвредили 15 вражеских танков.



Наши мужественные защитники сорвали большую десантную операцию противника на Киевщине — освободили аэропорт в Гостомеле.



Наши воины сдерживают наступление противника по всем направлениям. Российские воины иногда не выдерживают ожесточенного сопротивления и сдаются в плен целыми подразделениями.

Мир все видит. Он видит, что происходит на самом деле.

Миллионы людей на улицах и площадях городов в разных странах вышли с украинскими флагами в знак солидарности с украинским народом.

Американский актер и кинорежиссер, лауреат премии Оскар Шон Пенн приехал в Киев, чтобы фиксировать все события для документального фильма. Чтобы мир знал правду об этой захватнической несправедливой войне.



Мы выстоим. Потому что за нами правда, за нами — наша земля.



И победа будет за нами!», — говорится в сообщении.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.