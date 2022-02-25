На Луганщине ВСУ уничтожили два танка и разбили колонну техники оккупантов

В Луганской области ВСУ нанесли урон российским оккупантам и заставили их отступить. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Бронегруппа российско-оккупационных войск пыталась прорвать оборону украинских войск в районе населенного пункта Трехизбенка.



«Украинские воины уничтожили 2 российских танка и 1 БМП и заставили врага отступить», говорится в сообщении.



Кроме того, вблизи Старобельска украинские артиллеристы разбили колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар.



«Враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла, нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск. В результате оккупанты понесли потери и отступили», — отметили в пресс-службе ООС.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.