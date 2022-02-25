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В Киеве российские военные захватили авто ВСУ и направляются в центр города

25 февраля 2022, 09:24

В Киеве российские военные захватили авто ВСУ и направляются в центр города

Российские оккупанты захватили два автомобиля ВСУ и направляются в центр Киева. За ними едет колонна российской техники. Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков. Они обязательно будут обезврежены», — написала Маляр.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.

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