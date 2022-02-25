За сутки эвакуированы 7,6 тысячи человек – Луганская ОГА

Сегодня «Укрзализныцей» эвакуированы почти три тысяч жителей Луганщины. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

«Всего же, начиная с 13:00 24 февраля железнодорожным сообщением эвакуированы 7,6 тысячи человек из районов, близких к боевым действиям.



В частности, из Лисичанска эвакуированы 2 534 человека, из Попасной — 362.



Еще 1724 эвакуированы из Мариуполя, 280 — из Бахмута, 1908 — из Константиновки, 228 — из Авдеевки, 579 — из Покровска», — говорится в сообщении.

В свою очередь глава Луганской ОГА сообщил, что поезда, которые ходят в Луганскую область, не отменены, однако будут задержки.

"Время следует уточнять на станциях. Начальники поездов предупреждены о необходимости посадки людей по требованию.

В 8:30 ожидается прибытие ужгородского поезда к станции Попасная и последующим движением по Луганщине (Лисичанск, Сватово и другие станции). Также отправление из Лисичанска в 16-17час. Точное время будет объявлено дополнительно. Остановки Рубежное и Сватово.

Желающие могут воспользоваться возможностью выезда хоть с билетом, хоть без билета", - отметил он.

Вчера, 24 февраля, была объявлена общая эвакуация жителей Луганской области.



Украина призывает международных партнеров повлиять на РФ с требованием о предоставлении «зеленых коридоров» для эвакуации детей и женщин на Донбассе. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни, объекты социальной сферы, жилые дома.