Захватившие автомобили ВСУ оккупанты в Киеве обезврежены - замминистра обороны

Российские военные, захватившие два автомобиля ВСУ и переодевшиеся в форму украинских военных, обезврежены. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



«Обезврежены», — написала она.

Ранее Маляр сообщила, что российские оккупанты захватили два автомобиля ВСУ и направляются в центр Киева. За ними едет колонна российской техники.



Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни, объекты социальной сферы, жилые дома.