Президент Польши назвал бомбардировку Киева явным актом терроризма

Президент Польши Анджей Дуда в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал бомбардировки Киева российскими войсками актом террора.

«Я только что разговаривал с Владимиром Зеленским. Ситуация в Киеве очень сложная. Утром русские начали бомбардировать город. Дроны сбрасывают бомбы на жилые дома. Люди умирают. Это явный акт террора, направленный на то, чтобы сломить боевой дух, но есть огромная решимость защитить столицу», — написал Дуда.

Утром, 25 февраля, российские войска продолжают обстрел объектов в Киеве и его окрестностях. В столице вследствие попадания взрывоопасного предмета в многоэтажный жилой дом на улице Кошица с последующим горением есть угроза разрушения. Восемь человек травмированы.



Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни, объекты социальной сферы, жилые дома.