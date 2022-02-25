Враг рвется в направлениях Козелец-Бровары и Конотоп-Нежин-Киев, утрачен Конотоп, идут бои за Мелитополь – Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке на 10:00 25 февраля.

«Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и АР Крым. С целью устрашения населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.



Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.



Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев.



На Северщине подразделения 1 отбр по реке Белоус остановили противника.



Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на столицу. С этой же целью враг рвется на направлениях Козелец — Бровары и Конотоп-Нежин-Киев. Утрачен город Конотоп.



На юге противник продолжает осуществлять свои захватнические планы, выйдя на рубеж Херсон, Новая Каховка, Каховка с целью захвата дамбы Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Он ведет бой за украинский город Мелитополь.



На Донецком направлении без изменений: противник успеха не имеет, цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достиг. Не прекращают обстрелы подразделений объединенных сил.

На Слобожанщине в районах Харькова и Валуек подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, они остановили противника и закрепились по определенному рубежу.

Группировка Воздушных Сил производит отражение воздушных ударов противника, продолжает ведение систематических боевых действий и ведет постоянную воздушную разведку.

В общей сложности Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию и пытается остановить противника по всей линии столкновения.



Вступайте в ряды Вооруженных Сил Украины и Сил ТРО! Земля под ногами оккупанта должна гореть!», — говорится в сообщении.