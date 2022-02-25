На Донетчине за сутки 11 погибших и 17 раненых, повреждены 30 домов - ОГА

В Донецкой области в результате российского вторжения есть жертвы и пострадавшие, повреждены дома и инфраструктура. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
В сведенной информации за 24 февраля 2022 года и на утро 25 февраля указывается:
«Повреждена фильтровальная станция в Новолуганском.
В Мариуполе:
— погиб 1 человек и 6 ранены, в том числе один ребенок;
— повреждено 27 домов;
— повреждено 5 автомобилей.
В Покровском (Мариупольская община):
— погибли 3 человека, ранены 2;
— повреждено 2 дома.
В Дружковке:
— ранен 1 человек;
— поврежден 1 дом.
В Авдеевке:
— с 00:00 до 5:15 сохранялась тишина, затем начался обстрел по окрестностям;
— разрушения отсутствуют, потерь нет;
— задержан российский коллаборант, который осуществлял наблюдение за ВГА;
— город шестой день без воды, на ДФС сегодня вышли ремонтники;
— организован подвоз технической и питьевой воды;
— полгорода без электричества — перебит кабель, продолжаются восстановительные работы.
В Очеретинской громаде:
— с 00:00 до 07:00 было тихо, затем начались обстрелы позиций вблизи Новобахмутовки и Новоселовки Второй.
В Сартане частично восстановлена подача электричества.
В 2 часа ночи эвакуированных из области детей разместили в лагере „Артек“, под Киевом».
Ранее глава ОГА сообщал, что под обстрел российских оккупантов попала больница в Угледаре Донецкой области.
Трое гражданских лиц погибли в Угледаре Донецкой области в результате обстрела. Об этом сообщается в оперативной информации МВД Украины.