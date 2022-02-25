На Донетчине за сутки 11 погибших и 17 раненых, повреждены 30 домов - ОГА

В Донецкой области в результате российского вторжения есть жертвы и пострадавшие, повреждены дома и инфраструктура. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

В сведенной информации за 24 февраля 2022 года и на утро 25 февраля указывается:



«Повреждена фильтровальная станция в Новолуганском.



В Мариуполе:

— погиб 1 человек и 6 ранены, в том числе один ребенок;

— повреждено 27 домов;

— повреждено 5 автомобилей.



В Покровском (Мариупольская община):

— погибли 3 человека, ранены 2;

— повреждено 2 дома.



В Дружковке:

— ранен 1 человек;

— поврежден 1 дом.



В Авдеевке:

— с 00:00 до 5:15 сохранялась тишина, затем начался обстрел по окрестностям;

— разрушения отсутствуют, потерь нет;

— задержан российский коллаборант, который осуществлял наблюдение за ВГА;

— город шестой день без воды, на ДФС сегодня вышли ремонтники;

— организован подвоз технической и питьевой воды;

— полгорода без электричества — перебит кабель, продолжаются восстановительные работы.



В Очеретинской громаде:

— с 00:00 до 07:00 было тихо, затем начались обстрелы позиций вблизи Новобахмутовки и Новоселовки Второй.



В Сартане частично восстановлена подача электричества.



В 2 часа ночи эвакуированных из области детей разместили в лагере „Артек“, под Киевом».

Ранее глава ОГА сообщал, что под обстрел российских оккупантов попала больница в Угледаре Донецкой области.



Трое гражданских лиц погибли в Угледаре Донецкой области в результате обстрела. Об этом сообщается в оперативной информации МВД Украины.